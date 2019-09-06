14:01
6 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як патріарх Кіріл стає модним. Що Лукашенко подарував Маску
      Вєсті Кремля
      21:08, 5 вересня
      Вєсті.UA: Що Богдан шепоче Зеленському. Як Кличко тримає удар
      Вєсті.UA
      19:27, 5 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Сім’я прем’єра Гончарука має тисячні борги за компослуги

      2962 Читать новость на русском
      Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук
      Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук / slovoidilo.ua

      Родина Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука заборгувала за гарячу воду, газ та інші комунальні послуги 21 тисячу гривень. Тож комунальні підприємства Чернігова кілька разів подавали до суду на Гончарука та його рідних.

      Олексій Гончарук, його брат Олег та ще одна родичка заборгувала за гарячу воду, повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на накази Деснянського райсуду Чернігова. У 2012 та 2014 роках суд зобов’язував боржників виплатити 8,4 та 7,8 тисячі гривень комунальному підприємству "Облтеплокомуненерго".

      Читайте також: Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України

      Крім того, 4 тисячі гривень боргу суд змушував прем’єра та його рідних заплатити за послуги ЖЕКу – в 2011 та 2015 роках. Ще понад 1 тисячу гривень суд змусив заплатити у 2011 та 2014 році "Чернігівгазу".

      Загальна сума боргу сім’ї Гончарука за компослуги складала понад 21 тисячу гривень. Проте, сплатив прем’єр-міністр та його рідні ці борги, наразі невідомо.

      Сам Гончарук на відповідне питання сказав, що вже 19 років не живе у Чернігові. Він пообіцяв зв’язатися з братом для з’ясування ситуації з боргами. Після цієї розмови прем’єр-міністр більше не відповідав журналістам.

       

      blog_ava
      Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
      сьогодні
      79171
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Комунальні послуги Гроші Новини Чернігова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Бомба сповільненої дії: хто і навіщо залишив Авакова в уряді
      сьогодні , 14:00 Бомба сповільненої дії: хто і навіщо залишив Авакова в уряді
      Сергій Лещенко 5
      Ураган "Доріан" покинув Флориду та загрожує іншим штатам: останні новини
      сьогодні , 13:41 Ураган "Доріан" покинув Флориду та загрожує іншим штатам: останні новини
      12589
      "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      5 вересня , 18:00 "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      1386
      Цемах – это функция: какие последствия могут быть для Украины из-за освобождения боевика
      сьогодні , 12:00 Цемах – это функция: какие последствия могут быть для Украины из-за освобождения боевика
      Блог Соцмережі 1064
      "Кочегарка з Німеччини" та "риба Луценка": до яких суддів у Вищій раді правосуддя є питання
      сьогодні , 11:00 "Кочегарка з Німеччини" та "риба Луценка": до яких суддів у Вищій раді правосуддя є питання
      Ірина Шиба 299
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук