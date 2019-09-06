Сім’я прем’єра Гончарука має тисячні борги за компослуги

Родина Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука заборгувала за гарячу воду, газ та інші комунальні послуги 21 тисячу гривень. Тож комунальні підприємства Чернігова кілька разів подавали до суду на Гончарука та його рідних.

Олексій Гончарук, його брат Олег та ще одна родичка заборгувала за гарячу воду, повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на накази Деснянського райсуду Чернігова. У 2012 та 2014 роках суд зобов’язував боржників виплатити 8,4 та 7,8 тисячі гривень комунальному підприємству "Облтеплокомуненерго".

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Крім того, 4 тисячі гривень боргу суд змушував прем’єра та його рідних заплатити за послуги ЖЕКу – в 2011 та 2015 роках. Ще понад 1 тисячу гривень суд змусив заплатити у 2011 та 2014 році "Чернігівгазу".

Загальна сума боргу сім’ї Гончарука за компослуги складала понад 21 тисячу гривень. Проте, сплатив прем’єр-міністр та його рідні ці борги, наразі невідомо.

Сам Гончарук на відповідне питання сказав, що вже 19 років не живе у Чернігові. Він пообіцяв зв’язатися з братом для з’ясування ситуації з боргами. Після цієї розмови прем’єр-міністр більше не відповідав журналістам.