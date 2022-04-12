Семьи погибших ни при каких обстоятельствах не будут оставлять наедине с горем. Местные власти в дальнейшем будут поддерживать их. Об этом сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин 12 апреля.

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Сегодня на внеочередной сессии Ирпенского горсовета выделили по 100 000 гривен семьям наших погибших Героев,

– написал Маркушин.

Городской голова добавляет, что деньги не компенсируют столь огромной потери. Но пусть это будет той самой малой поддержкой, которую местные власти могут оказать.

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