Родини загиблих за жодних обставин не залишатимуть наодинці з горем. Місцева влада надалі підтримуватиме їх. Про це повідомив Ірпінський міський голова Олександр Маркушин 12 квітня.

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Сьогодні на позачерговій сесії Ірпінської міськради виділили по 100 000 гривень родинам наших загиблих Героїв,

– написав Маркушин.

Міський голова додає, що гроші не компенсують такої величезної втрати. Але хай це буде тією найменшою підтримкою, яку місцева влада може надати.

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