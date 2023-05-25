О причинах переезда нарушители не рассказали. Мигрантов привлекли к административной ответственности по статье 203. Их принудительно вернут в Россию.

Кстати говоря Взрывы раздались во Львовской области: работала ПВО

Арендодателя тоже наказали

Человек, который предоставлял иностранцам жилье, также привлечен к админответственности по статье 206. Речь идет о нарушении порядка предоставления иностранцам и лицам без гражданства жилья.

Правоохранители рассказали, что мероприятия по выявлению нарушителей миграционного законодательства осуществляли работники отдела миграционного контроля.



Во Львове нашли семью нелегалов-россиян / Фото Миграционной службы

СБУ разоблачила компанию из Волыни

Недавно на Западе Украины произошел еще один случай. На Волыни СБУ разоблачила компанию на поставках в Россию компонентов для производства подлодок.

Там производили высокотехнологичные изделия для опорно-поворотных механизмов. Эта продукция используется для производства тяжелой техники, в частности подводных лодок. Редкие компоненты компания продавала в Россию через аффилированную фирму на территории одной из европейских стран. Руководитель фирмы сотрудничает с террористическими организациями "Л/ДНР".

С начала полномасштабного вторжения дельцы "экспортировали" около 200 тысяч единиц запчастей. СБУ обнаружила доказательства, что компания вела бизнес с Россией. По факту возбуждено уголовное дело.