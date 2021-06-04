Сенат Чехии хочет отстранить президента Земана, правительство – против

В Чехии – политическое противостояние из-за президента страны Милоша Земана. В Сенате Чехии считают, что нужно отстранить Земана от должности. В правительстве с решением парламентариев не соглашаются.

Предложение по Земана высказали в комитете Сената Чехии по иностранным делам, обороне и безопасности. Сенаторы считают, что сам президент не хочет работать на этом посту.

Ранее Президента Чехии обвинили в раскрытии данных расследования взрывов на складах оружия

Верхняя палата парламента может проголосовать за отстранение Земана уже на следующей неделе. Для обоснования этого подготовили документ на 43 страницы.

Сенаторы считают, что Земан действует в пользу России и Китая

Главная позиция сенаторов – президент Земан действует в пользу России и Китая, он подрывает доверие к чешским спецслужбам.

Милош Земан неспособен выполнять обязанности своего офиса, он порой дезориентирован, не может координировать свои действия с правительством, подрывает силы безопасности и обороны страны в исполнении их обязанностей и, как правило, действует таким образом, который противоречит присяге, которую он составлял,

– цитируют документ.

Возмущение членов Сената вызвали недавние комментарии Земана относительно взрывов в Врбетице. Президент поставил под сомнение результаты расследования о причастности к этому российских спецслужб.

Нижняя палата парламента, скорее всего, провалит решение

Отметим, что решения Сената по Земану – недостаточно. Одобрить его должна еще и нижняя палата парламента, которая, скорее всего, инициативу провалит. Также не слишком одобрительно на желания сенаторов откликнулись и в правительстве. Премьер Андрей Бабиш убежден, что президент должен продолжить исполнение обязанностей, а такие попытки политиков могут быть не чем иным, как госпереворотом.

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Земан выступил о роли россиян во взрывах во Врбетице

Ранее президента Земана обвинили в преждевременном разглашении тайн следствия по Врбетице. Ведь еще в конце апреля политик прокомментировал роль россиян в деле по телевидению. Тогда президента призвал не делать преждевременных выводов.