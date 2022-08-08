Голосование Палаты представителей вероятно состоится уже 12 августа. Дебаты по документу в Сенате продолжались почти 27 часов.

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Демократы надеются, что документ поможет им победить на выборах

Законопроект предусматривает комплекс мер, направленных на борьбу с изменением климата, снижение цен на медикаменты и повышение определенных корпоративных налогов.

В Демократической партии надеются, что принятие закона позволит сохранить большинство в Конгрессе после выборов осенью.

Сенат творит историю. Американцы, отчаявшиеся в том, что Конгресс может делать большие дела, этот законопроект для вас,

– сказал после голосования лидер большинства Чак Шумер.

Документ предусматривает переход на "зеленую" энергетику

Демократы убеждены, что этот законопроект "изменит Америку на десятилетия. Ведь документ направлен на сокращение выбросов углекислого газа и переход потребителей на "зеленую" энергию.

Также должна уменьшиться стоимость лекарств, которые продают по рецепту, для пожилых людей. Предлагают усилить контроль за уплатой налогов корпорациями и состоятельными американцами.

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Обратите внимание! Ранее Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать россию государством-спонсором терроризма. Однако пока Государственный департамент не пошел на этот шаг. Эксперты говорят, что это из-за нежелания эскалации с москвой.

Смотрите в видео – что сказал Курт Волкер о состоянии российских войск: