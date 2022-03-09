Сенат Польши единогласно поддержал евроинтеграцию Украины в ЕС
9 марта 2022 , 16:35Читати новину українською
Источник:Верховная Рада Украины
Украина подала заявку на членство в Европейском Союзе. Польша официально поддержала наше государство в таких стремлениях.
Польский Сенат принял соответствующее постановление о европейских устремлениях Украины. Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.
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Сенат Республики Польша единогласно принял постановление о европейских устремлениях Украины,
– говорится в сообщении парламента.
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