Сенат Польши единогласно поддержал евроинтеграцию Украины в ЕС

Украина подала заявку на членство в Европейском Союзе. Польша официально поддержала наше государство в таких стремлениях.

Польский Сенат принял соответствующее постановление о европейских устремлениях Украины. Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

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Сенат Республики Польша единогласно принял постановление о европейских устремлениях Украины,

– говорится в сообщении парламента.

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