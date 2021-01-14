Верхняя палата Конгресса США может принять импичмент президенту Дональду Трампу. После этого действующему главе государства могут еще и запретить снова баллотироваться на этот пост.

Процесс импичмента может "начаться немедленно", если демократы смогут договориться с лидером большинства Сената Митчем Макконнеллом. Об этом заявил глава демократов в Сенате США Чак Шумер, информирует CNN.

Кстати Трамп записал видео после объявления ему импичмента: о чем заявил

Что известно о судовом процессе

В Сенате США должен состояться суд относительно импичмента.

Будет голосование по осуждению президента за серьезные преступления и проступки и, если президент будет осужден, состоится голосование о запрете ему баллотироваться снова,

– сказал Шумер.

Со своей стороны Макконелл заявил, что процесс импичмента Трампа начнется только после 19 января.

Импичмент Трампа: что должно произойти

Резолюцию об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу одобрило большинство Палаты представителей.

Теперь этот вопрос должен рассмотреть Сенат во время судебного процесса.

В Сенате США сторонников импичмента Трампа меньше, чем в Палате представителей. Поэтому ожидается, что там или отклонят предложение об импичменте, или затянут рассмотрение этого вопроса пока не состоится инаугурация Байдена.

Республиканец Митч Макконнелл уже заявлял о том, что Сенат США не вынесет вердикт об импичменте Трампу до окончания его президентского срока 20 января.

По его словам, даже если бы процесс в Сенате начался на этой неделе и происходил быстро, окончательного вердикта невозможно достичь до того, как Трамп покинет президентский офис.

Обратите внимание! Если Трампу объявят импичмент, то он потеряет пожизненный статус президента и соответствующие льготы. Это такая политическая расправа с Трампом из-за подстрекательства сторонников, что привело к штурму Капитолия.