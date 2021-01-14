Трампу могут запретить избираться снова в случае утверждения импичмента
Верхняя палата Конгресса США может принять импичмент президенту Дональду Трампу. После этого действующему главе государства могут еще и запретить снова баллотироваться на этот пост.
Процесс импичмента может "начаться немедленно", если демократы смогут договориться с лидером большинства Сената Митчем Макконнеллом. Об этом заявил глава демократов в Сенате США Чак Шумер, информирует CNN.
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Что известно о судовом процессе
В Сенате США должен состояться суд относительно импичмента.
Будет голосование по осуждению президента за серьезные преступления и проступки и, если президент будет осужден, состоится голосование о запрете ему баллотироваться снова,
– сказал Шумер.
Со своей стороны Макконелл заявил, что процесс импичмента Трампа начнется только после 19 января.
Импичмент Трампа: что должно произойти
- Резолюцию об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу одобрило большинство Палаты представителей.
- Теперь этот вопрос должен рассмотреть Сенат во время судебного процесса.
- В Сенате США сторонников импичмента Трампа меньше, чем в Палате представителей. Поэтому ожидается, что там или отклонят предложение об импичменте, или затянут рассмотрение этого вопроса пока не состоится инаугурация Байдена.
- Республиканец Митч Макконнелл уже заявлял о том, что Сенат США не вынесет вердикт об импичменте Трампу до окончания его президентского срока 20 января.
- По его словам, даже если бы процесс в Сенате начался на этой неделе и происходил быстро, окончательного вердикта невозможно достичь до того, как Трамп покинет президентский офис.
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