Трампу можуть заборонити обиратися знову в разі затвердження імпічменту
Верхня палата Конгресу США може затвердити імпічмент президенту Дональду Трампу. Після цього чинному главі держави можуть ще й заборонити знову балотуватися на цей пост.
Процес імпічменту може "розпочатися негайно", якщо демократи зможуть домовитись з лідером більшості Сенату Мітчем Макконнеллом. Про це заявив глава демократів в Сенаті США Чак Шумер, інформує CNN.
До речі Трамп записав відео після оголошення йому імпічменту: про що заявив
Що відомо про судовий процес
У Сенаті США має відбутися суд з імпічменту.
Буде голосування щодо засудження президента за серйозні злочини і проступки і, якщо президент буде засуджений, відбудеться голосування щодо заборони йому балотуватися знову,
– сказав Шумер.
Зі свого боку Макконелл заявив, що процес імпічменту Трампа розпочнеться лише після 19 січня.
Імпічмент Трампа: що має відбутися
- Резолюцію про оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу схвалила більшість Палати представників.
- Тепер це питання має розглянути Сенат під час судового процесу.
- У Сенаті США прихильників імпічменту Трампа менше, ніж у Палаті представників. Тож очікується, що там або відхилять пропозицію про імпічмент, або ж затягнуть розгляд цього питання допоки не відбудеться інавгурація Байдена.
- Республіканець Мітч Макконнелл уже заявляв про те, що Сенат США не винесе вердикт щодо імпічменту Трампу до закінчення його президентського терміну 20 січня.
- За його словами, навіть якби процес у Сенаті почався цього тижня і відбувався швидко, остаточного вердикту неможливо досягти до того, як Трамп покине президентський офіс.
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