Верхня палата Конгресу США може затвердити імпічмент президенту Дональду Трампу. Після цього чинному главі держави можуть ще й заборонити знову балотуватися на цей пост.

Процес імпічменту може "розпочатися негайно", якщо демократи зможуть домовитись з лідером більшості Сенату Мітчем Макконнеллом. Про це заявив глава демократів в Сенаті США Чак Шумер, інформує CNN.

До речі Трамп записав відео після оголошення йому імпічменту: про що заявив

Що відомо про судовий процес

У Сенаті США має відбутися суд з імпічменту.

Буде голосування щодо засудження президента за серйозні злочини і проступки і, якщо президент буде засуджений, відбудеться голосування щодо заборони йому балотуватися знову,

– сказав Шумер.

Зі свого боку Макконелл заявив, що процес імпічменту Трампа розпочнеться лише після 19 січня.

Імпічмент Трампа: що має відбутися

Резолюцію про оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу схвалила більшість Палати представників.

Тепер це питання має розглянути Сенат під час судового процесу.

У Сенаті США прихильників імпічменту Трампа менше, ніж у Палаті представників. Тож очікується, що там або відхилять пропозицію про імпічмент, або ж затягнуть розгляд цього питання допоки не відбудеться інавгурація Байдена.

Республіканець Мітч Макконнелл уже заявляв про те, що Сенат США не винесе вердикт щодо імпічменту Трампу до закінчення його президентського терміну 20 січня.

За його словами, навіть якби процес у Сенаті почався цього тижня і відбувався швидко, остаточного вердикту неможливо досягти до того, як Трамп покине президентський офіс.