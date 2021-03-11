"Америка может вздохнуть с облегчением": Сенат США назначил нового генпрокурора
Сенат США назначил Меррика Гарланда на должность генерального прокурора страны. Его кандидатуру подал президент Джо Байден.
Источник:CNN
Во время голосования в среду, 10 марта, по меньшей мере 70 законодателей поддержали Меррика Гарланда. В то же время 30 – высказались против.
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Стоит также отметить, что за это назначение свой голос отдали и 20 сенаторов от Республиканской партии.
Америка может вздохнуть с облегчением, ведь наконец-то у нас будет кто-то вроде Меррика Гарланда, который возглавит департамент юстиции,
– заявил демократ Чак Шумер.
Лидер большинства в Сенате назвал Гарланда "человеком, который имеет целостность, независимость, уважение верховенства права и доверие практически всех".
Что известно о Меррике Гарланде: кратко
- В 2016 году 44 глава США Барак Обама предложил назначить Меррика Гарланда членом Верховного суда страны.
- Однако тогда у республиканцев было большинство в Сенате и они отказались поддерживать кандидатуру Гарланда.
- С тех пор он продолжил свою работу в Апелляционном суде округа Колумбия.
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