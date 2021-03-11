Сенат США назначил Меррика Гарланда на должность генерального прокурора страны. Его кандидатуру подал президент Джо Байден.

Во время голосования в среду, 10 марта, по меньшей мере 70 законодателей поддержали Меррика Гарланда. В то же время 30 – высказались против.

Читайте также США хотят усилить поддержку Украины, – Блинкен

Стоит также отметить, что за это назначение свой голос отдали и 20 сенаторов от Республиканской партии.

Америка может вздохнуть с облегчением, ведь наконец-то у нас будет кто-то вроде Меррика Гарланда, который возглавит департамент юстиции,

– заявил демократ Чак Шумер.

Лидер большинства в Сенате назвал Гарланда "человеком, который имеет целостность, независимость, уважение верховенства права и доверие практически всех".

Обратите внимание! В Соединенных Штатах генеральный прокурор возглавляет Министерство юстиции.

Что известно о Меррике Гарланде: кратко