Сенат CША призначив Мерріка Гарленда на посаду генерального прокурора країни. Його кандидатуру подав президент Джо Байден.

Під час голосування у середу, 10 березня, щонайменше 70 законодавців підтримали Мерріка Гарленда. Водночас 30 – висловилися проти.

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Варто також зазначити, що за це призначення свій голос віддали й 20 сенаторів від Республіканської партії.

Америка може зітхнути з полегшенням, адже нарешті у нас буде хтось на кшталт Мерріка Гарленда, який очолить департамент юстиції,

– заявив демократ Чак Шумер.

Лідер більшості у Сенаті назвав Гарленда "людиною, яка має цілісність, незалежність, повагу верховенства права та довіру практично усіх".