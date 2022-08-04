Сенат США проголосовал за присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. Это наиболее значительное расширение Альянса с 1990-х годов.

Теперь за вступление выступил Сенат США. Однако недавно в июле Эрдоган снова пригрозил "заморозить" процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

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Сенат США поддержал вступление в НАТО двух стран

Более двух третей Сената США одобрили в среду (речь о 3 августа – 24 канале) вступление Финляндии и Швеции в НАТО, что является самым значительным расширением Альянса из 30 членов с 1990-х годов, когда он столкнулся с последствиями вторжения россии в Украину.

– указано в сообщении.

Издание объяснило, что результат голосования был 74 против 1. То есть легко превзошел большинство в две трети – 67 из 100 – голосов, необходимых для поддержки ратификации документов о вступлении стран.

Кратко о вступлении стран в НАТО

После полномасштабной войны россии против Украины Швеция и Финляндия заявили о желании вступить в НАТО.

В начале июля главы МИД обеих стран подписали соответствующие протоколы. Они зафиксировали североатлантические устремления в соответствующих документах о вступлении.

Протоколы о присоединении будут направлены для ратификации во все страны НАТО в соответствии с их национальными процедурами.

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