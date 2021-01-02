Сенат США разблокировал оборонный бюджет: Трамп выступил с резкой критикой
Американский Сенат сумел преодолеть вето относительно оборонного бюджета на 2021 год. Однако Дональд Трамп раскритиковал такое решение.
Свою реакцию на решение Сената, который одобрил оборонный бюджет, преодолев вето главы государства, Дональд Трамп опубликовал в твиттере.
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Наш республиканский сенат только что потерял возможность избавиться от статьи 230, которая дает неограниченную власть большим технологическим компаниям. жаль,
– написал Трамп.
По его словам, это означает, что "людям, разоренным китайским вирусом, теперь хотят дать 600 долларов, а не 2000 долларов, в которых они так отчаянно нуждаются".
Вето Трампа на оборонный бюджет: что известно
- Американский президент ранее наложил вето на оборонный бюджет и заявил, что в нем нет "критических мер по защите национальной безопасности. Мол, такой бюджет будет "подарком" Китаю и России.
- Однако Конгресс США преодолел вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете. 28 декабря это сделала Палата представителей, а 1 января – Сенат.
- В бюджете предусмотрены 250 миллионов долларов в помощь Вооруженным силам Украины и санкции против компаний, вовлеченных в строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
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