Американский Сенат сумел преодолеть вето относительно оборонного бюджета на 2021 год. Однако Дональд Трамп раскритиковал такое решение.

Свою реакцию на решение Сената, который одобрил оборонный бюджет, преодолев вето главы государства, Дональд Трамп опубликовал в твиттере.

Читайте также Сенат США преодолел вето Трампа и разблокировал помощь для Украины

Наш республиканский сенат только что потерял возможность избавиться от статьи 230, которая дает неограниченную власть большим технологическим компаниям. жаль,

– написал Трамп.

По его словам, это означает, что "людям, разоренным китайским вирусом, теперь хотят дать 600 долларов, а не 2000 долларов, в которых они так отчаянно нуждаются".

Справка. Статья 230 закона об этике в сфере коммуникаций в США позволяет социальным сетям не нести ответственность за публикации пользователей. Трамп считает, что она угрожает безопасности США и проведению честных выборов в стране.

Вето Трампа на оборонный бюджет: что известно