Сенат США розблокував оборонний бюджет: Трамп виступив із різкою критикою
Американський Сенат зумів подолати вето щодо оборонного бюджету на 2021 рік. Однак Дональд Трамп розкритикував таке рішення.
Свою реакцію на рішення Сенату, який схвалив оборонний бюджет, подолавши вето глави держави, Дональд Трамп опублікував у твіттері.
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Наш республіканський Cенат щойно втратив можливість позбутися статті 230, яка дає необмежену владу великим технологічним компаніям. Жалюгідно,
– написав Трамп.
За його словами, це означає, що "людям, розореним китайським вірусом, тепер хочуть дати 600 доларів, а не 2 000 доларів, яких вони так відчайдушно потребують".
Вето Трампа на оборонний бюджет: що відомо
- Американський президент раніше наклав вето на оборонний бюджет і заявив, що в ньому немає "критичних заходів для захисту національної безпеки. Мовляв, такий бюджет буде "подарунком" Китаю та Росії.
- Однак Конгрес США подолав вето Трампа на законопроєкт про оборонний бюджет. 28 грудня це зробила Палата представників, а 1 січня – Сенат.
- У бюджеті передбачені 250 мільйонів доларів на допомогу Збройним силам України та санкції проти компаній, залучених до будівництва газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік".
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