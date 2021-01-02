Американський Сенат зумів подолати вето щодо оборонного бюджету на 2021 рік. Однак Дональд Трамп розкритикував таке рішення.

Свою реакцію на рішення Сенату, який схвалив оборонний бюджет, подолавши вето глави держави, Дональд Трамп опублікував у твіттері.

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Наш республіканський Cенат щойно втратив можливість позбутися статті 230, яка дає необмежену владу великим технологічним компаніям. Жалюгідно,

– написав Трамп.

За його словами, це означає, що "людям, розореним китайським вірусом, тепер хочуть дати 600 доларів, а не 2 000 доларів, яких вони так відчайдушно потребують".

Довідка. Стаття 230 закону про етику у сфері комунікацій в США дозволяє соціальним мережам не нести відповідальність за публікації користувачів. Трамп вважає, що вона загрожує безпеці США та проведенню чесних виборів у країні.

Вето Трампа на оборонний бюджет: що відомо