Сенат США единогласно утвердил Викторию Нуланд заместителем госсекретаря
Сенат Конгресса США 29 апреля единогласно утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим делам. Она известна своей проукраинской позицией.
Источник:Сенат США
Детали назначения Нуланд
Кандидатуру Нуланд на рассмотрение Сената направил президент США Джо Байден. Уже в ближайшее время политик будет принимать присягу.
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Заметим, голосование состоялось по упрощенной процедуре.
Слушания кандидатки в профильном комитете Сената продолжались 15 апреля. В своем заявлении она выразила политическое видение политики в российском направлении. Нулад подчеркнула важность усиления санкций против Москвы, в том числе и российского газопровода "Северный поток-2".
Что известно о Виктории Нуланд
- Зимой 2014 года она приехала в Киев, чтобы поддержать протестующих на Майдане.
- В мае 2019 года Нуланд выступила за ужесточение антироссийских санкций. Вскоре после этого она попала в черный список Москвы и ей отказали в российской визе.
- Зимой 2021 года Байден предложил назначить Нуланд заместителем госсекретаря США по политическим вопросам. Американский лидер отметил, что она работала при пяти президентах США и девяти госсекретарях. Нуланд "обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов".
- Добавим, что политик работала заместителем главы Миссии США при НАТО, а также была помощницей госсекретаря США в вопросах Европы и Евразии и отвечала за формирование политики Вашингтона в украинском направлении.
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