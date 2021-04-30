Сенат Конгресса США 29 апреля единогласно утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим делам. Она известна своей проукраинской позицией.

Детали назначения Нуланд

Кандидатуру Нуланд на рассмотрение Сената направил президент США Джо Байден. Уже в ближайшее время политик будет принимать присягу.

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Заметим, голосование состоялось по упрощенной процедуре.

Слушания кандидатки в профильном комитете Сената продолжались 15 апреля. В своем заявлении она выразила политическое видение политики в российском направлении. Нулад подчеркнула важность усиления санкций против Москвы, в том числе и российского газопровода "Северный поток-2".

Что известно о Виктории Нуланд