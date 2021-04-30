Сенат Конгресу США 29 квітня одноголосно затвердив кандидатуру Вікторії Нуланд на пост заступника держсекретаря з політичних справ. Вона відома своєю проукраїнською позицією.

Деталі призначення Нуланд Кандидатуру Нуланд на розгляд Сенату скерував президент США Джо Байден. Вже найближчим часом політикиня складатиме присягу. Рекомендуємо Вікторія Нуланд може повернутися в Держдепартамент США: що про неї відомо Зауважимо, голосування відбулося за спрощеною процедурою. Слухання кандидатки в профільному комітеті Сенату тривали 15 квітня. У своїй заяві вона висловила політичне бачення щодо політики на російському напрямі. Нулад наголосила на важливості посилення санкцій проти Москви, зокрема й російського газопроводу "Північний потік-2". Що відомо про Вікторію Нуланд Взимку 2014 року вона приїхала до Києва, щоб підтримати протестувальників на Майдані.

У травні 2019 року Нуланд виступила за посилення антиросійських санкцій. Незабаром після цього вона потрапила в чорний список Москви і їй відмовили у російській візі.

Взимку 2021 року Байден запропонував призначити Нуланд заступником держсекретаря США з політичних питань. Американський лідер відзначив, що вона працювала при п'ятьох президентах США і дев'ятьох держсекретарях. Нуланд "має необхідний досвід і зв'язками, щоб згуртувати світ навколо просування американських інтересів".

Додамо, що політикиня працювала заступницею голови Місії США при НАТО, а також була помічницею держсекретаря США в питаннях Європи та Євразії й відповідала за формування політики Вашингтону на українському напрямі.