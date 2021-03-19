Новым директором Центрального разведывательного управления таки станет Уильям Бернс. Сенат США единогласно поддержал внесенную президентом Джо Байденом кандидатуру.

Бернс – опытный дипломат со стажем в более чем 30 лет. А с 2005 по 2008 год он был послом Соединенных Штатов Америки в России.

Читайте также Путин лично утвердил вмешательства в выборы США: зачем ему это

У Центрального разведывательного управления будет новый руководитель

Президент США Джозеф Байден еще до своей инаугурации сообщил о нескольких ключевых фигурах , которые займут важные посты в его администрации. В том числе и об Уильяме Бернсе, которого глава Белого дома видел во главе ЦРУ.

Комитет по разведке Сената США поддержал кандидатуру Бернса. Однако быстро его не назначили – дело в том, что помешал сенатор-республиканец из Техаса Тед Круз:

Круз блокировал рассмотрение вопроса о главе ЦРУ, чтобы повлиять на Байдена. По мнению сенатора, Белый дом должен усилить давление на всех причастных к российскому газопроводу "Северный поток-2".

18 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что официальный Вашингтон подтверждает двухпалатные, двухпартийные и правительственные обязательства остановить "путинский трубопровод". Круз приветствовал это решение и прекратил блокировку.

В тот же день, 18 марта, Сенат одобрил кандидатуру Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ – единогласно и без поименного голосования. Бернсу осталось только принять присягу.

Коротко о том, кто такой Уильям Бернс

Уильям Бернс – бывший посол США в России и Иордании. С 2005 по 2008 Бернс в России работал над "перезагрузкой отношений" в начале президентства Обамы.

За свою долгую в более чем 30 лет карьеру Бернс заработал репутацию человека, который тщательно все анализирует – особенно в вопросах национальной безопасности и внешней политики.