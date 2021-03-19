Новим директором Центрального розвідувального управління таки стане Вільям Бернс. Сенат США одноголосно підтримав внесену президентом Джо Байденом кандидатуру.

Бернс – досвідчений дипломат зі стажем у понад 30 років. А з 2005 по 2008 рік він був послом Сполучених Штатів Америки у Росії.

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У Центрального розвідувального управління буде новий керівник

Президент США Джозеф Байден ще до своєї інавгурації повідомив про кілька ключових фігур, які обіймуть важливі посади за його адміністрації. Зокрема й про Вільяма Бернса, якого глава Білого дому бачив на чолі ЦРУ.

Комітет розвідки Сенату США підтримав кандидатуру Бернса. Однак швидко його не призначили – річ у тім, що на заваді став сенатор-республіканець із Техасу Тед Круз:

Круз блокував розгляд питання про главу ЦРУ, щоб вплинути на Байдена. На думку сенатора, Білий дім мав би посилити тиск на усіх причетних до російського газопроводу "Північний потік-2".

18 березня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що офіційний Вашингтон підтверджує двопалатні, двопартійні та урядові зобов'язання зупинити "путінський трубопровід". Круз привітав це рішення й припинив блокування.

Того ж дня, 18 березня, Сенат схвалив кандидатуру Вільяма Бернса на посаду глави ЦРУ – одноголосно й без поіменного голосування. Бернсу залишилося тільки прийняти присягу.

Коротко про те, хто такий Вільям Бернс

Вільям Бернс – колишній посол США в Росії та Йорданії. З 2005 по 2008 Бернс у Росії працював над "перезавантаженням відносин" на початку президентства Обами.

За свою довгу у понад 30 років кар'єру Бернс заробив репутацію людини, яка ретельно все аналізує – особливо у питаннях національної безпеки й зовнішньої політики.

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