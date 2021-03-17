Американська розвідка опіблікувала великий звіт про втручання у вибори в США, до якого причетні також російські агенти в Україні.

Путін хотів зашкодити Джо Байдену

Далі – коротко про основне з документу.

На переконання розвідки, втручання у вибори США було затверджено безпосередньо Володимиром Путіним. Зокрема, в них є інформація, що Путін наглядав за діями депутата Верховної ради Андрія Деркача, "який відіграв значну роль у впливу Росії на вибори".

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Ці дії були спрямовані на декілька завдань: завдати шкоди Джо Байдену та Демократичній партії, підтримати Дональда Трампа, підірвати довіру суспільства до виборчого процесу та посилити соціальний та політичний розбрат в США.

Андрій Деркач, Костянтин Килимник, якого пов'язують з ФСБ, та їхні соратники зустрічались та надавали документи наближеним до Білого дому особам, найняли фірму для лобіювання серед американських посадовців та пробували встановити контакт з декількома високопоставленими чиновниками США.

Як елемент втручання розвідка також згадує про "Плівки Деркача" та про документальний фільм про Байдена та Україну, який транслювали по телеканалу в США. Ймовірно, йдеться про "розслідування" Джуліані, в якому також засвітились Луценко та Шокін.

В документі йдеться про те, що Росія прагнула підірвати громадську довіру до процесу голосування та викликати сумніви в перемозі Джо Байдена навіть після закінчення виборів.

При цьому розвідка стверджує, що в неї немає доказів впливу на будь-який технічний аспект голосування: реєстрацію виборців, заповнення бюлетенів, підрахунку голосів чи повідомлення результатів.

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В документі також йдеться, що крім Росії, у президентські вибори намагався втрутитись Іран – з метою зашкодити переобранню Дональда Трампа. Водночас за оцінкою розвідки, з боку Китаю не було помічено жодних зловмисних дій щодо впливу на вибори в США.

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