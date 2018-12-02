Сенат США вынес ультиматум Турции через системы С-400

Новый глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф, который сменил на этом посту Джона Маккейна, заявил, что Турции нужно сделать выбор между Россией и странами Запада.

Об этом сообщила аналитическая агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Пентагона представленную для конгресса США.

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Если Турция хочет остаться в программе F-35, она должна отказаться от получения российских систем С-400,

– заявил Инхоф.

Он также добавил, что Турция является очень важным партнером США в рамках НАТО, однако в то же время она должна действовать согласно этому статусу.

"Турция должна сделать выбор между Россией и Западом. Если она продолжит процесс покупки С-400, ее ждут последствия", – подчеркнул сенатор.

По мнению военного эксперта Стивена Залоги из исследовательской компании Teal Group, США и НАТО опасаются, что вместе с покупкой С-400 "Триумф" в Турцию приедут российские военные специалисты.

Существует обеспокоенность по поводу того, что турки позволят российским специалистам испытать радары С-400 против турецких F-35, с целью свести на нет антирадарная свойства американского истребителя,

– пояснил эксперт.

Напомним, в Госдепе США заявили, что могут наложить санкции на Турцию, если страна НАТО купит военное вооружение в России.

Что известно о ЗРК "Триумф"?Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. По мнению западных аналитиков, "Триумф" играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как "Зона запрета доступа". Она заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запрещенной зоны без риска нанесения им неприемлемого ущерба.