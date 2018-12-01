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      Сенат США виніс ультиматум Туреччині через системи С-400

      661 Читать новость на русском
      F-35
      F-35 / f35.com

      Новий глава комітету сенату США зі збройних сил Джеймс Інхоф, який замінив на цій посаді Джона Маккейна, заявив, що Туреччині потрібно зробити вибір між Росією і країнами Заходу.

      Про це повідомила аналітична агенція Bloomberg з посиланням на доповідь Пентагону представлену для конгресу США.

      Читайте також: Росія розмістила у Криму зенітні ракетні комплекси "Тріумф"

      Якщо Туреччина хоче залишитися в програмі F-35, вона повинна відмовитися від отримання російських систем С-400,
      – заявив Інхоф.

      Він також додав, що Туреччина є дуже важливим партнером США в рамках НАТО, однак водночас, вона повинна діяти відповідно до цього статусу.

      "Туреччина повинна зробити вибір між Росією і Заходом. Якщо вона продовжить процес покупки С-400, її чекають наслідки", – наголосив сенатор.

      На думку військового експерта Стівена Залоги з дослідницької компанії Teal Group, США та НАТО побоюються, що разом з покупкою С-400 "Тріумф" до Туреччини приїдуть російські військові фахівці.

      Існує занепокоєння, з приводу того, що турки дозволять російським фахівцям випробувати радари С-400 проти турецьких F-35, з метою звести нанівець антирадарні властивості американського винищувача,
      – пояснив експерт.

      Нагадаємо, у Держдепі США заявили, що можуть накласти санкції на Туреччину, якщо країна НАТО купить військове озброєння у Росії.

      Що відомо про ЗРК "Тріумф"?Російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності, зенітний ракетний комплекс. Призначена для знищення всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу. На думку західних аналітиків, "Тріумф" відіграє ключову роль у новій концепції ЗС Росії, відомої на Заході як "Зона заборони доступу". Вона полягає в тому, що війська НАТО не можуть перебувати і пересуватися в радіусі дії систем забороненої зони без ризику нанесення їм неприйнятного збитку.

      Теги: Новини США Новини Туреччини Новини Росії Пентагон
      Джерело: 24 Канал
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