После инаугурации вице-президент США Камала Харрис должна привести к присяге 3 новых сенаторов. После этого в Сенате будет равновесие: 50 мест у демократов и 50 – у республиканцев.

Харрис как вице-президент и глава Сената будет иметь решающий голос. Об этом сообщает ABC News.

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Кого именно Харрис проведет в Сенат

Алекса Падилья, который заменит ее в кресле сенатора;

а также 2 победителей сенатских выборов – Рафаэля Уорнока и Джона Оссоффа.

Напомним, 20 января Камала Харрис вступила в должность вице-президента США. Она стала первой женщиной на этом посту в истории страны.

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