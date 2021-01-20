В Сенате будет 50 на 50: Харрис приведет к присяге трех сенаторов
После инаугурации вице-президент США Камала Харрис должна привести к присяге 3 новых сенаторов. После этого в Сенате будет равновесие: 50 мест у демократов и 50 – у республиканцев.
Харрис как вице-президент и глава Сената будет иметь решающий голос. Об этом сообщает ABC News.
Узнайте больше Камала Харрис и ее историческое значение: биография вице-президента США
Кого именно Харрис проведет в Сенат
- Алекса Падилья, который заменит ее в кресле сенатора;
- а также 2 победителей сенатских выборов – Рафаэля Уорнока и Джона Оссоффа.
Напомним, 20 января Камала Харрис вступила в должность вице-президента США. Она стала первой женщиной на этом посту в истории страны.
Вице-президент США Камала Харрис приняла присягу: смотрите видео
Что известно о Камале Харрис
- Начала свою карьеру в офисе окружного прокурора округа Аламеда, где занималась судебным преследованием по делам о сексуальном насилии над детьми.
- В 2003 году Харрис стала окружным прокурором Сан-Франциско.
- После 2 сроков пребывания она была избрана первой женщиной и первой темнокожей Генеральной прокуроршей Калифорнии.
- На президентских выборах 2020 года изначально Харрис считали потенциальным лидером своей партии.
- Однако уже в марте 2020 года Харрис поддержала Джо Байдена на посту президента.
- После этого она согласилась на должность вице-президента в случае выигрыша Байдена.
Поделиться новостью