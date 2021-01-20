Після інавгурації віцепрезидентка США Камала Гарріс має привести до присяги 3 нових сенаторів. Після цього в Сенаті буде рівновага: 50 місць у демократів та 50 – у республіканців.

Гарріс як віцепрезидентка і голова Сенату матиме вирішальний голос. Про це повідомляє ABC News. Дізнайтеся більше Камала Гарріс та її історичне значення: біографія віцепрезидентки США Кого саме Гарріс проведе у Сенат Алекса Паділья, який замінить її в кріслі сенатора;

а також 2 переможців сенатських виборів – Рафаеля Уорнока і Джона Оссоффа. Нагадаємо, 20 січня Камала Харріс вступила на посаду віцепрезидентки США. Вона стала першою жінкою на цій посаді в історії країни. Віцепрезидентка США Камала Гарріс склала присягу: дивіться відео Що відомо про Камалу Гарріс Почала свою кар'єру в офісі окружного прокурора округу Аламеда, де займалася судовим переслідуванням у справах про сексуальне насильство над дітьми.

У 2003 році Гарріс стала окружним прокурором Сан-Франциско.

Після 2 термінів перебування вона була обрана першою жінкою і першою темношкірою генеральною прокуроркою Каліфорнії.

На президентських виборах 2020 року спочатку Гарріс вважали потенційним лідером своєї партії.

Однак вже у березні 2020 року Гарріс підтримала Джо Байдена на посаді президента.

Після цього вона погодилася на посаду віцепрезидентки у випадку виграшу Байдена.