В комитете иностранных дел Сената поддержали кандидатуру Виктории Нуланд на должность заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Америки. Утвердить Нуланд сможет верхняя палата Конгресса.

Также комитет одобрил новый законопроект о безопасности партнерства с Украиной. Он предусматривает увеличение размеров ежегодной помощи Украине, в частности предоставление летального оружия.

К теме США продолжат поддерживать Украину летальным оружием, – Госдеп

Дополнительное оружие от США для Украины

Белый дом взвешивает просьбу Киева о направлении дополнительного оружия в Украину. Об этом со ссылкой на собственные источники написало издание Politico.

Журналисты заострили внимание на опасном накоплении военной силы на украинских границах. По их источникам, рассмотрение запроса находится на начальной стадии.

Новые санкции против "Северного потока-2"

Американские законодатели призывают администрацию Джо Байдена ввести санкции против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2". По их словам, газопровод угрожает не только европейской экономической безопасности, но и американским интересам.

Что такое "Северный поток-2"? Это газопровод, который Россия начала строить, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины. В Министерстве юстиции США Это газопровод, который Россия начала строить, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины. В Министерстве юстиции США утвердили 2 пакета санкций против "Северного потока-2", но окончательных решений еще не приняли.

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