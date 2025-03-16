Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Bloomberg.

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Сенатор США отказался от Tesla

Сенатор США Марк Келли, которого Маск раскритиковал из-за визита в Украину, отказался от Tesla.

Я здесь, в Вашингтоне, последний раз еду на работу на своей Tesla... Когда я купил эту вещь, то не думал, что она станет политической проблемой. Каждый раз, когда я сажусь в эту машину за последние 60 дней, она напоминает мне о том, сколько вреда Илон Маск и Дональд Трамп наносят нашей стране,

– заявил Келли.

Позже в интервью журналистам он назвал авто "движущимся рекламным щитом" работы Маска на президента США.

По словам сенатора, вместо Tesla он приобрел себе белый Chevy Tahoe.

Он сказал, что пошел на этот шаг частично из-за того, что миллиардер возглавил Департамент эффективности правительства, который подтолкнул ведомства к сокращению десятков тысяч работников.

"То, что он делает, пытаясь уволить всех этих людей (работников ведомства), разрушает жизнь только для того, чтобы освободить место для гигантского снижения налогов таким миллиардерам, как он", – сказал сенатор.

Напомним, что недавно Келли рассказал в соцсети о своем последнем визите в Украину, где рассказывал о важности ее поддержки и раскритиковал политику администрации Дональда Трампа. В частности сенатор отмечал, что "любое мирное соглашение должно защищать безопасность Украины и не может быть уступкой Путину".

Один из постов американского сенатора Маск прокомментировал двумя словами: "Ты предатель".