Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Келли, который он написал на платформе Х.

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Маск назвал "предателем" сенатора США Келли

Сенатор Марк Келли во время визита в Киев выразил поддержку Украине. Миллиардер Илон Маск резко отреагировал на это и назвал его предателем. После этого чиновник раскритиковал Маска.

"Только что уехал из Украины. То, что я увидел, доказало мне, что мы не можем отказаться от украинского народа. Все хотят, чтобы эта война закончилась, но любое соглашение должно защищать безопасность Украины и не может быть уступкой Путину", – заявил Келли в соцсети Х, где рассказал о своей поездке.

В комментариях под публикацией он отметил, что война в Украине "началась с того, что Путин думал, что это будет трехдневная операция по захвату Киева и контроля над всей Украиной", но этого не произошло. И причиной этого стала, в частности, поддержка со стороны США и других стран. Келли подчеркнул, что прекращение этой поддержки сейчас "ставит под риск все, за что так много украинцев положили свои жизни".

"Приостановление военной помощи только усложнило борьбу Украины с Россией. У них заканчивается определенное оружие, которое уже прошло большую часть пути в Украину. Прекращение передачи этого оружия только поможет россиянам. Россияне станут более уверенными в себе и будут пытаться выбить более жесткое соглашение на переговорах о прекращении огня. Это не сложно. Мы должны вести переговоры с позиции силы", – подчеркнул сенатор.

Илон Маск решил прокомментировать сообщение сенатора и назвал его "предателем". Однако чиновник не замедлил с ответом:

"Предатель? Илон, если вы не понимаете, что защита свободы является основным принципом того, что делает Америку великой и обеспечивает нашу безопасность, возможно, вам стоит оставить это тем, кто это понимает", – отметил Марк Келли.



Маск назвал предателем сенатора, который побывал в Украине и поддержал ее / Скриншот