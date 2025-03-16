Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Bloomberg.

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Сенатор США відмовився від Tesla

Сенатор США Марк Келлі, якого Маск розкритикував через візит в Україну, відмовився від Tesla.

Я тут, у Вашингтоні, востаннє їду на роботу на своїй Tesla… Коли я купив цю річ, то не думав, що вона стане політичною проблемою. Щоразу, коли я сідаю в цю машину за останні 60 днів, вона нагадує мені про те, скільки шкоди Ілон Маск і Дональд Трамп завдають нашій країні,

– заявив Келлі.

Пізніше в інтерв'ю журналістам він назвав авто "рухомим рекламним щитом" роботи Маска на президента США.

За словами сенатора, замість Tesla він придбав собі білий Chevy Tahoe.

Він сказав, що пішов на цей крок частково через те, що мільярдер очолив Департамент ефективності уряду, який підштовхнув відомства до скорочення десятків тисяч працівників.

"Те, що він робить, намагаючись звільнити всіх цих людей (працівників відомства), руйнує життя лише для того, щоб звільнити місце для гігантського зниження податків таким мільярдерам, як він", – сказав сенатор.

Нагадаємо, що нещодавно Келлі розповів в соцмережі про свій останній візит до України, де розповідав про важливість її підтримки та розкритикував політику адміністрації Дональда Трампа. Зокрема сенатор зазначав, що "будь-яка мирна угода має захищати безпеку України й не може бути поступкою Путіну".

Один із постів американського сенатора Маск прокоментував двома словами: "Ти зрадник".