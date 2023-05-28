Известно, что Вашингтон один из главных партнеров Украины, оказывающий большую финансовую и военную помощь нашей стране, пишет 24 Канал. Грэм во время встречи с Зеленским заметил, что США выгодно инвестировали в уничтожение российской оккупационной армии.

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Кремль обвинил США в Холокосте

"Россияне умирают. Это лучшая трата денег, чем когда-либо", – заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм на встрече с Владимиром Зеленским.

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Важно отметить, что слова Линдси Грэма касались кремлевского режима, использующего армию для геноцида украинцев. Кроме того, Москва представляет глобальную угрозу миру, из-за чего и оказалась в изоляции.

Троллинг со стороны сенатора изрядно возмутил представителей страны-террориста. Экспрезидент России и пособник кремлевского диктатора Дмитрий Медведев назвал Грэма "старым дураком".

Кроме того, Медведев пригрозил сенатору Грему физической расправой. Прихвостень Путина вдруг упомянул об убитых американских политиках.

В МИД России также решили прокомментировать слова Грэмма. В частности, представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила "инвестиции" США во Второй мировой войне и Холокосте. Похоже, Москву сильно беспокоит, что помощь Украине со стороны США препятствует варварским планам кремлевского режима.

Кроме того, Захарова почему-то забыла, что именно ленд-лиз от США спас СССР от поражения в борьбе с нацистским режимом Адольфа Гитлера.

Захарова цинично решила напомнить американцам, чем кончилась Вторая мировая война. Она намекнула на то, что режим Гитлера потерпел поражение, а военные преступники предстали перед судом. В то же время, Захарова забыла о том, что в конце концов СССР, режим которого существенно не отличался от Германии Гитлера, распался, а Россия и ее руководители стали современными нацистами, которых уже ждут в Гааге.

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