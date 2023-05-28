Відомо, що Вашингтон один з головних партнерів України, який надає велику фінансову та військову допомогу нашій країні, пише 24 Канал. Грем під час зустрічі із Зеленським зауважив, що США вигідно інвестували у знищення російської окупаційної армії.

Дивіться також Медведєв вибухнув: поки що тільки погрозами через слова Зеленського про Кремль

Кремль звинуватив США у Голокості

"Росіяни вмирають. Це краща трата грошей, ніж будь-коли", – заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем на зустрічі із Володимиром Зеленським.

Сенатор Грем потролив росіян: дивіться відео

Важливо зазначити, що слова Ліндсі Грема стосувалися кремлівського режиму, який використовує армію для геноциду українців. Крім того, Москва становить глобальну загрозу світу, через що й опинилася в ізоляції.

Тролінг з боку сенатора неабияк обурив представників країни-терориста. Експрезидент Росії та посіпака кремлівського диктатора Дмитро Медведєв назвав Грема "старим дурнем".

Крім того, Медведєв пригрозив сенатору Грему фізичною розправою. Прихвостень Путіна раптом згадав про американських політиків, яких було вбито.

У МЗС Росії також вирішили прокоментували слова Грема. Зокрема, представниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила "інвестиції" США у Другій світовій війні та Голокості. Схоже, Москву сильно турбує те, що допомога Україні з боку США перешкоджає варварським планам кремлівського режиму.

Крім того, Захарова чомусь забула, що саме ленд-ліз від США врятував СРСР від поразки в боротьбі з нацистським режимом Адольфа Гітлера.

Захарова цинічно вирішила нагадати американцям, чим закінчилася Друга світова війна. Вона натякнула на те, що режим Гітлера зазнав поразки, а воєнні злочинці постали перед судом. Водночас Захарова забула про те, що зрештою СРСР, режим якого суттєво не відрізнявся від Німеччини Гітлера, розпався, а Росія та її керівники стали сучасними нацистами, яких вже чекають у Гаазі.

Сенатор Грем втретє приїхав в Україну після початку повномасштабної агресії