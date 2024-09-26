Мужчина во время разговора вел себя "нетипично" и расспрашивал о разрешении на удары по России ракетами дальнего радиуса действия. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на письмо от службы безопасности Сената и двух анонимных должностных лиц.

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Сенатору США позвонил человек, который выдавал себя за Кулебу

Как пишет издание, Кардин получил электронное письмо от так называемого "Дмитрия Кулебы" с просьбой соединиться с ним через Zoom. Согласно обнародованной информации, во время видеозвонка человек выглядел и говорил как бывший министр иностранных дел Украины.

Впрочем, у сенатора США возникли подозрения, когда собеседник начал задавать "политически мотивированные вопросы в связи с предстоящими выборами". Он также интересовался мнением американского чиновника относительно дальнобойных ударов по территории России.

После этого Кардин завершил разговор и сообщил властям Госдепартамента о том, что произошло. Хотя в электронном письме службы безопасности Сената не было указано, что речь идет о Кардине, двое чиновников Сената подтвердили, что речь идет именно о нем.

В свою очередь председатель комитета по иностранным делам Сената США частично подтвердил эту информацию в своем заявлении накануне. В нем он признал, что "в последние дни злоумышленник обманным путем пытался пообщаться со мной, выдавая себя за известную личность".

Однако никакого подтверждения относительно того, что это лицо представилось Кулебой, а тем более то, что это хоть как-то связано с Украиной, с его стороны указано не было.