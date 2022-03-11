Сенаторы призвали Байдена разрешить Польше передать Украине истребители МиГ-29

В США сенаторы-республиканцы призвали администрацию Джо Байдена сменить курс и разрешить передачу польских истребителей МиГ-29 украинцам.

Это нужно для того, чтобы мы самостоятельно закрыли небо от российских ракет и военных самолетов, сбрасывающих бомбы на мирные города.

Важно Сколько еще надо разбомбленных больниц, – Пионтковский осудил нерешительность Запада

С соответствующим обращением к президенту США обратилось 40 сенаторов от Республиканской партии. Все они призвали Байдена ответить на призыв Президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что если США не могут закрыть небо над Украиной, то могут хотя бы отправить боевые самолеты для ВСУ.

Хватит говорить. Люди умирают. Отправьте им самолеты, которые им нужны,

– сказал сенатор от Юты Митт Ромни.

Что этому предшествовало

После российского вторжения на нашу территорию Украина не раз просила НАТО закрыть небо. Это фактически означает, что страны-члены НАТО должны будут сбивать российские военные самолеты и ракеты, которыми страна-агрессор обстреливает наши города.

Однако в НАТО не спешат закрывать небо над Украиной, потому что это означает вовлечение Альянса в конфликт. 6 марта в Белом доме заявили, что работают с Польшей над передачей польских истребителей МиГ-29 Украине. Впоследствии Польша предложила передать в распоряжение США все свои МиГ-29 с расчетом на дальнейшую передачу Украине. В Пентагоне это предложение было отклонено.

Зеленский: дайте Украине самолеты, если нет смелости закрыть небо – смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!