Американские сенаторы встретились с Зеленским: говорили о воздушном щите

Президент Владимир Зеленский 3 ноября встретился с сенаторами США Кристофером Кунсом и Робом Портманом. Говорили о воздушном щите для Украины.

Зеленский поблагодарил политиков за неизменную двухпартийную поддержку и помощь США. Президент рассказал о ситуации на фронте и ракетном терроре России.

Важно Зеленский в обращении озвучил первоочередную национальную задачу украинцев

Говорили о ПВО

По словам Зеленского, прежде во время встречи говорилось о воздушном щите для Украины, а также о том, как ускорить освобождение нашей территории.

Встреча Зеленского с сенаторами: видео

В числе других тем были вызовы в энергетике. Глава государства напомнил, что российские удары по нашей энергетике и энергообъектам не прекращаются ни на сутки. Например, ночью оккупанты атаковали иранскими дронами Кривой Рог.

Зеленский в вечернем обращении констатировал, что такой российский террор должен получить мощный глобальный ответ. Поэтому он поблагодарил американских партнеров, которые помогают Украине в этом.

Украину посетила президент Греции

Кроме американских сенаторов, Украину 3 ноября посетила президент Греции Екатерина Сакелларопулу. Она заявила о поддержке членства Украины в ЕС.

Зеленский рассказал, что с коллегой говорили об оборонном сотрудничестве, усилении санкций против России, подготовке спецтрибунала для россиян. После деоккупации на юге Грецию пригласят присоединиться к восстановлению Украины.

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