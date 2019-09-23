Сенцов может поехать в Европарламент для получения премии Сахарова: известна дата

Ураинский режиссер Олег Сенцов, которого освободили из русского плена, может приехать в Европарламент в конце октября для получения престижной премии Сахарова.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

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"Сенцов получил приглашение забрать свою премию Сахарова. Вполне возможно, что это произойдет на пленарном заседании Европарламента 21-24 октября в Страсбурге", - написал Джозвяк.

an invitation has been extended to #Sentsov to pick up his #Sakharovprize. it is possible that this will happen at the EP plenary session 21-24 October in Strasbourg. #Russia #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 23 сентября 2019 г.

Ранее президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли заявил, что хочет лично вручить ему премию Сахарова.

Что известно о премии Сахарова для Сенцова? Политический заключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени академика Сахарова.



Эта премия выдается за достижения в одной из сфер:



• защита прав меньшинств;

• уважение к нормам международного права;

• развитие демократии и отстаивание верховенства закона;

• защита прав и свобод человека.



Награда победителю - 50 тысяч евро.

Как Олег Сенцов оказался в русском плену?

10 мая 2014 года Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.

В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.

7 сентября Сенцова освободили вместе с другими политзаключенными в рамках обмена пленными с Россией. РФ передали тоже 35 удерживаемых в Украине человек.