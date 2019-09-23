19:12
23 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Сенцов может поехать в Европарламент для получения премии Сахарова: известна дата

      31 Читати новину українською
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / gettyimages

      Ураинский режиссер Олег Сенцов, которого освободили из русского плена, может приехать в Европарламент в конце октября для получения престижной премии Сахарова.

      Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

      Читайте также: Сенцов презентовал новую книгу во Львове: фото, видео

      "Сенцов получил приглашение забрать свою премию Сахарова. Вполне возможно, что это произойдет на пленарном заседании Европарламента 21-24 октября в Страсбурге", - написал Джозвяк.

      Ранее президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли заявил, что хочет лично вручить ему премию Сахарова.

      Что известно о премии Сахарова для Сенцова? Политический заключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени академика Сахарова.

      Эта премия выдается за достижения в одной из сфер:

      • защита прав меньшинств;
      • уважение к нормам международного права;
      • развитие демократии и отстаивание верховенства закона;
      • защита прав и свобод человека.

      Награда победителю - 50 тысяч евро.

      Как Олег Сенцов оказался в русском плену?

      10 мая 2014 года Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.

      В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.

      7 сентября Сенцова освободили вместе с другими политзаключенными в рамках обмена пленными с Россией. РФ передали тоже 35 удерживаемых в Украине человек.

      blog_ava
      Смертельное ДТП на одесской трассе: новая информация о состоянии пострадавших
      сегодня
      6962
      Теги: Новости Украины Европарламент Обмен пленными Олег Сенцов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лечение украинцев рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
      сегодня , 19:00 Лечение украинцев рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
      Олександр Бевза 5
      Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      сегодня , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      Ольга Черненко 1264
      Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      сегодня , 16:00 Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      Інна Жолобович 913
      Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      сегодня , 15:36 Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      Дмитро Гнап 236
      Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)
      сегодня , 15:19 Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)
      Ірина Юрковська 531
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук