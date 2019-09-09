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      Сенцова пригласили в Европарламент для вручения премии Сахарова

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      Сенцова пригласили в Европарламент для вручения премии Сахарова
      Сенцова пригласили в Европарламент для вручения премии Сахарова / Фото Ростислава Лабенского / 24 канал

      Европейский парламент поздравил украинского режиссера Олега Сенцова и других пленных с освобождением из российских тюрем. Кроме того, президент Европарламента Давид-Мария Сассоли заявил, что хочет лично вручить ему премию Сахарова.

      Олег Сенцов, вместе с другими политзаключенными и моряками, вернулся в Украину в субботу, 7 сентября, – в рамках обмена пленными с Россией. РФ передали тоже 35 удерживаемых в Украине человек.

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      "Мы приветствуем освобождение лауреата Сахарова Олега Сенцова и его украинских друзей из российских тюрем. Мы с нетерпением ждем господина Сенцова в Европарламенте, чтоб лично отметить его", – говорится в сообщении Европарламента.

      С выражением радости от возвращения Сенцова обратился и президент Европаламента Давид-Мария Сассоли. "С облегчением и глубокой радостью я узнал сегодня об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова. Он достойно противостоял несправедливости и защищал демократию и права человека. Я с нетерпением жду возможности вручить ему парламентскую премию Сахарова в ближайшее время", – заявил он.

      Как Олег Сенцов оказался в российском плену?10 мая 2014 года Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.

      В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.

      Что известно о премии Сахарова для Сенцова? Политический узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени академика Сахарова.

      Эта премия выдается за достижения в одной из сфер:
      • защита прав меньшинств
      • уважение к нормам международного права
      • развитие демократии и отстаивание верховенства закона
      • защита прав и свобод человека

      Награда победителю – 50 тысяч евро.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Обмен пленными Деньги Европарламент Олег Сенцов
      Источник: 24 канал
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