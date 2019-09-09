Сенцова пригласили в Европарламент для вручения премии Сахарова

Европейский парламент поздравил украинского режиссера Олега Сенцова и других пленных с освобождением из российских тюрем. Кроме того, президент Европарламента Давид-Мария Сассоли заявил, что хочет лично вручить ему премию Сахарова.

Олег Сенцов, вместе с другими политзаключенными и моряками, вернулся в Украину в субботу, 7 сентября, – в рамках обмена пленными с Россией. РФ передали тоже 35 удерживаемых в Украине человек.

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"Мы приветствуем освобождение лауреата Сахарова Олега Сенцова и его украинских друзей из российских тюрем. Мы с нетерпением ждем господина Сенцова в Европарламенте, чтоб лично отметить его", – говорится в сообщении Европарламента.

We welcome the release of #Sakharov Laureate Oleg Sentsov and his fellow Ukrainian detainees from Russian prisons. We are looking forward to receiving and celebrating Mr Sentsov personally in the @Europarl_EN at his earliest convenience. #FreeSentsov pic.twitter.com/ETelzr5QIm — EPP Group (@EPPGroup) 7 вересня 2019 р.

С выражением радости от возвращения Сенцова обратился и президент Европаламента Давид-Мария Сассоли. "С облегчением и глубокой радостью я узнал сегодня об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова. Он достойно противостоял несправедливости и защищал демократию и права человека. Я с нетерпением жду возможности вручить ему парламентскую премию Сахарова в ближайшее время", – заявил он.

It is with relief and profound joy that I learnt today of the release of Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov. He resisted injustice with dignity and stood up for democracy and human rights. I look forward to being able to hand him Parliament's #SakharovPrize in person soon pic.twitter.com/riy7EruWI3 — David Sassoli (@EP_President) 7 вересня 2019 р.

Как Олег Сенцов оказался в российском плену?10 мая 2014 года Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.



В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.

Что известно о премии Сахарова для Сенцова? Политический узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени академика Сахарова.



Эта премия выдается за достижения в одной из сфер:

• защита прав меньшинств

• уважение к нормам международного права

• развитие демократии и отстаивание верховенства закона

• защита прав и свобод человека



Награда победителю – 50 тысяч евро.