Сенцова пригласили в Европарламент для вручения премии Сахарова
Европейский парламент поздравил украинского режиссера Олега Сенцова и других пленных с освобождением из российских тюрем. Кроме того, президент Европарламента Давид-Мария Сассоли заявил, что хочет лично вручить ему премию Сахарова.
Олег Сенцов, вместе с другими политзаключенными и моряками, вернулся в Украину в субботу, 7 сентября, – в рамках обмена пленными с Россией. РФ передали тоже 35 удерживаемых в Украине человек.
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"Мы приветствуем освобождение лауреата Сахарова Олега Сенцова и его украинских друзей из российских тюрем. Мы с нетерпением ждем господина Сенцова в Европарламенте, чтоб лично отметить его", – говорится в сообщении Европарламента.
С выражением радости от возвращения Сенцова обратился и президент Европаламента Давид-Мария Сассоли. "С облегчением и глубокой радостью я узнал сегодня об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова. Он достойно противостоял несправедливости и защищал демократию и права человека. Я с нетерпением жду возможности вручить ему парламентскую премию Сахарова в ближайшее время", – заявил он.
Как Олег Сенцов оказался в российском плену?10 мая 2014 года Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.
В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.
Что известно о премии Сахарова для Сенцова? Политический узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени академика Сахарова.
Эта премия выдается за достижения в одной из сфер:
• защита прав меньшинств
• уважение к нормам международного права
• развитие демократии и отстаивание верховенства закона
• защита прав и свобод человека
Награда победителю – 50 тысяч евро.