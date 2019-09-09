Сенцова запросили до Європарламенту для вручення премії Сахарова

Європейський парламент привітав українського режисера Олега Сенцова та інших полонених зі звільненням із російських в'язниць. Окрім того, президент Європарламенту Давид-Марія Сассоли заявив, що хоче особисто вручити йому премію Сахарова.

Олег Сенцов, разом з іншими політв'язнями та моряками, повернувся до України в суботу, 7 вересня, – в межах обміну полоненими з Росією. РФ передали теж 35 утримуваних в Україні осіб.

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"Ми вітаємо звільнення лауреата Сахарова Олега Сенцова та його українських друзів з російських в'язниць. Ми з нетерпінням чекаємо пана Сенцова в Європарламенті, щоб особисто відзначити його", – йдеться у повідомленні Європарламенту.

We welcome the release of #Sakharov Laureate Oleg Sentsov and his fellow Ukrainian detainees from Russian prisons. We are looking forward to receiving and celebrating Mr Sentsov personally in the @Europarl_EN at his earliest convenience. #FreeSentsov pic.twitter.com/ETelzr5QIm — EPP Group (@EPPGroup) 7 вересня 2019 р.

З висловленням радості від повернення Сенцова звернувся і президент Європаламенту Давид-Марія Сассоли. "З полегшенням і глибокою радістю я дізнався сьогодні про звільнення українського режисера Олега Сенцова. Він гідно протистояв несправедливості і захищав демократію і права людини. Я з нетерпінням чекаю можливості вручити йому парламентську премію Сахарова найближчим часом", – заявив він.

It is with relief and profound joy that I learnt today of the release of Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov. He resisted injustice with dignity and stood up for democracy and human rights. I look forward to being able to hand him Parliament's #SakharovPrize in person soon pic.twitter.com/riy7EruWI3 — David Sassoli (@EP_President) 7 вересня 2019 р.

Як Олег Сенцов опинився у російському полоні?10 травня 2014 року Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років.



У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування.

Що відомо про премію Сахарова для Сенцова? Політичний в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов отримав премію "За свободу думки" імені академіка Сахарова.



Ця премія видається за досягнення в одній зі сфер:

• захист прав меншин

• повага до норм міжнародного права

• розвиток демократії та обстоювання верховенства закону

• захист прав і свобод людини



Нагорода переможцю — 50 тисяч євро.