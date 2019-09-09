01:11
9 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВИБОРИ В МОСКВІ ЛИТВА – УКРАЇНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Путін Росію розпродуватиме. Флешмоб у російській церкві
      Вєсті Кремля
      20:12, 7 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою
      Вєсті.UA
      17:23, 7 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВИБОРИ В МОСКВІ ЛИТВА – УКРАЇНА

      Сенцова запросили до Європарламенту для вручення премії Сахарова

      51 Читать новость на русском
      Сенцова запросили до Європарламенту для вручення премії Сахарова
      Сенцова запросили до Європарламенту для вручення премії Сахарова / Фото Ростислава Лабенського / 24 канал

      Європейський парламент привітав українського режисера Олега Сенцова та інших полонених зі звільненням із російських в'язниць. Окрім того, президент Європарламенту Давид-Марія Сассоли заявив, що хоче особисто вручити йому премію Сахарова.

      Олег Сенцов, разом з іншими політв'язнями та моряками, повернувся до України в суботу, 7 вересня, – в межах обміну полоненими з Росією. РФ передали теж 35 утримуваних в Україні осіб.

      Важливо! Кримчанам Сенцову і Кольченку організували тимчасове житло на підконтрольній території

      "Ми вітаємо звільнення лауреата Сахарова Олега Сенцова та його українських друзів з російських в'язниць. Ми з нетерпінням чекаємо пана Сенцова в Європарламенті, щоб особисто відзначити його", – йдеться у повідомленні Європарламенту.

      З висловленням радості від повернення Сенцова звернувся і президент Європаламенту Давид-Марія Сассоли. "З полегшенням і глибокою радістю я дізнався сьогодні про звільнення українського режисера Олега Сенцова. Він гідно протистояв несправедливості і захищав демократію і права людини. Я з нетерпінням чекаю можливості вручити йому парламентську премію Сахарова найближчим часом", – заявив він.

      Як Олег Сенцов опинився у російському полоні?10 травня 2014 року Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років.

      У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування.

      Що відомо про премію Сахарова для Сенцова? Політичний в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов отримав премію "За свободу думки" імені академіка Сахарова.

      Ця премія видається за досягнення в одній зі сфер:
      • захист прав меншин
      • повага до норм міжнародного права
      • розвиток демократії та обстоювання верховенства закону
      • захист прав і свобод людини

      Нагорода переможцю — 50 тисяч євро.

      blog_ava
      Співачка Анастасія Приходько вийшла заміж: весільні фото
      8 вересня
      8514
      Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Європарламент Гроші Обмін полоненими Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кілер Путіна у Берліні, хто стоїть за міністрами та звільнення Цемаха: блоги тижня
      8 вересня , 22:00 Кілер Путіна у Берліні, хто стоїть за міністрами та звільнення Цемаха: блоги тижня
      Блоги тижня 1357
      Зворушливе повернення полонених, моторошне ДТП з дітьми та невдала втеча в'язнів – відео тижня
      8 вересня , 19:30 Зворушливе повернення полонених, моторошне ДТП з дітьми та невдала втеча в'язнів – відео тижня
      763
      Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      8 вересня , 19:00 Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      Світові Медіа 8023
      Чи збережуть мовні квоти і заборону на російське ТБ: інтерв'ю з міністром культури Бородянським
      8 вересня , 18:00 Чи збережуть мовні квоти і заборону на російське ТБ: інтерв'ю з міністром культури Бородянським
      Антон Голобородько 1317
      Ураган "Доріан" загрожує понад 20 мільйонам людей: останні новини
      8 вересня , 16:04 Ураган "Доріан" загрожує понад 20 мільйонам людей: останні новини
      16723
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук