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      Сенцов може поїхати у Європарламент для отримання премії Сахарова: відома дата

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / gettyimages

      Ураїнський режисер Олег Сенцов, якого звільнили з російського полону, може приїхати до Європарламенту наприкінці жовтня для отримання престижної премії Сахарова.

      Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

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      "Сенцов отримав запрошення забрати свою премію Сахарова. Цілком можливо, що це станеться на пленарному засіданні Європарламенту 21-24 жовтня в Страсбурзі", написав Джозвяк.

      Раніше президент Європейського парламенту Давид-Марія Сассоли заявив, що хоче особисто вручити йому премію Сахарова.

      Що відомо про премію Сахарова для Сенцова? Політичний в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов отримав премію "За свободу думки" імені академіка Сахарова.

      Ця премія видається за досягнення в одній зі сфер:
      • захист прав меншин
      • повага до норм міжнародного права
      • розвиток демократії та обстоювання верховенства закону
      • захист прав і свобод людини

      Нагорода переможцю — 50 тисяч євро.

      Як Олег Сенцов опинився у російському полоні?

      10 травня 2014 року Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років.

      У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування.

      7 вересня Сенцова разом з іншими політв'язнями в межах обміну полоненими з Росією. РФ передали теж 35 утримуваних в Україні осіб.

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      Теги: Новини України Олег Сенцов Обмін полоненими Європарламент
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