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      Сенцов намерен создать общественную организацию

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      Олег Сенцов объявил о намерении создания общественной организации
      Олег Сенцов объявил о намерении создания общественной организации / 24 Канал

      Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов заявил о создании общественной организации, поскольку, по его словам, общественной деятельностью надо заниматься на профессиональном уровне.

      Об этом он рассказал после церемонии вручения престижной международной премии Ukrainian ID Awards в Украинском доме.

      Интересно: Сенцов вручили премию Ukrainian ID Award: как это было – фото и видео

      Для меня главное, кроме личной жизни, общественная деятельность и творчество, прежде всего кино. Но я разделяю эти вещи... Я снимаю о том, что мне интересно, что внутри меня. А общественная деятельность – это внешнее, то, что нужно для страны, для ребят, которые в тюрьме. Вот этим я занимаюсь,
      – завил украинский режиссер.

      Сенцов рассказал, что именно сейчас активно путешествует по Украине и миру организуя встречи, не всегда афиширует. Он отметил, что пытается делать все для того, чтобы разъяснить людям, которым на самом деле Россия и кто такой Путин.

      Второе направление – это, конечно, наши ребята. Каждый раз, когда я беру микрофон, я говорю о них, и буду говорить на всех площадках, пока каждый из них не будет на свободе,
      – сказал Сенцов.

      Он отметил, что общественной деятельностью надо заниматься на профессиональном уровне. Именно поэтому он принял решение о создании общественной организации в рамках которой планирует заниматься достаточно широким спектром общественной работы – правозащитной и культурной.

      "Возможно, будет создан отдельный фонд для функционирования этой организации. Может, даже я назову его своим именем, чтобы скорее собрать деньги", – заявил Сенцов.

      blog_ava
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Олег Сенцов Новости Украины Новости политики
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