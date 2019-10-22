Сенцов намерен создать общественную организацию

Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов заявил о создании общественной организации, поскольку, по его словам, общественной деятельностью надо заниматься на профессиональном уровне.

Об этом он рассказал после церемонии вручения престижной международной премии Ukrainian ID Awards в Украинском доме.

Интересно: Сенцов вручили премию Ukrainian ID Award: как это было – фото и видео

Для меня главное, кроме личной жизни, общественная деятельность и творчество, прежде всего кино. Но я разделяю эти вещи... Я снимаю о том, что мне интересно, что внутри меня. А общественная деятельность – это внешнее, то, что нужно для страны, для ребят, которые в тюрьме. Вот этим я занимаюсь,

– завил украинский режиссер.

Сенцов рассказал, что именно сейчас активно путешествует по Украине и миру организуя встречи, не всегда афиширует. Он отметил, что пытается делать все для того, чтобы разъяснить людям, которым на самом деле Россия и кто такой Путин.

Второе направление – это, конечно, наши ребята. Каждый раз, когда я беру микрофон, я говорю о них, и буду говорить на всех площадках, пока каждый из них не будет на свободе,

– сказал Сенцов.

Он отметил, что общественной деятельностью надо заниматься на профессиональном уровне. Именно поэтому он принял решение о создании общественной организации в рамках которой планирует заниматься достаточно широким спектром общественной работы – правозащитной и культурной.

"Возможно, будет создан отдельный фонд для функционирования этой организации. Может, даже я назову его своим именем, чтобы скорее собрать деньги", – заявил Сенцов.