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      Сенцов має намір створити громадську організацію

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      Олег Сенцов оголосив про намір створення громадської організації
      Олег Сенцов оголосив про намір створення громадської організації / 24 Канал

      Колишній український політв’язень Олег Сенцов заявив про створення громадської організації, оскільки, за його словами, громадською діяльністю треба займатися на професійному рівні.

      Про це він розповів після церемонії вручення престижної міжнародної премії Ukrainian ID Awards в Українському домі.

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      Для мене головне, крім особистого життя, громадська діяльність та творчість, насамперед кіно. Але я розділяю ці речі... Я знімаю про те, що мені цікаво, що всередині мене. А громадська діяльність – це зовнішнє, те, що потрібно для країни, для хлопців, які у в'язниці. Ось цим я займаюся,
      – завив український режисер.

      Сенцов розповів, що саме зараз активно подорожує Україною та світом організовуючи зустрічі, які не завжди афішує. Він зазначив, що намагається робити все для того, щоб роз'яснити людям, якою насправді є Росія і хто такий Путін.

      Другий напрямок – це, звичайно, наші хлопці. Кожен раз, коли я беру мікрофон, я говорю про них, і буду говорити на всіх майданчиках, поки кожен з них не буде на волі,
      – зауважив Сенцов.

      Він наголосив, що громадською діяльністю треба займатися на професійному рівні. І саме тому він прийняв рішення про створення громадської організації в рамках якої планує займатимуся досить широким спектром громадської роботи – правозахисної та культурної.

      "Можливо, буде створено окремий фонд для функціонування цієї організації. Може, навіть я назву його своїм ім'ям, щоб скоріше зібрати гроші", – заявив Сенцов.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Новини України Олег Сенцов
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