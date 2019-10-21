Сенцову вручили премію Ukrainian ID Award: як це було – фото і відео

Колишньому українському політв’язню Олегу Сенцову вручили престижну міжнародну премію Ukrainian ID Awards. Її вручили за "незламну силу в боротьбі за ідеали свободи".

Цікаво, що Олег Сенцов – перший лауреат престижної премії. Про те, що йому присудили цю відзнаку офіційно оголосили ще 7 червня 2018 року, тоді бранець Кремля ще продовжував голодування за ґратами російської в’язниці. Вручили Сенцову премію 21 жовтня.

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Сто людей в Росії, більшість з них – кримські татари і 227 осіб у в’язницях Донбасу. І це, як мінімум, може, їх і більше. Путін звільнив найбільш медійних, найвідоміших, що б на нього це перестали тиснути. Я хочу, щоб ми продовжили всі разом тиснути, поки він не віддасть всіх. Дякую,

– сказав Сенцов, отримавши нагороду.

Після отримання нагороди колишній політв’язень провів коротку пресконференцію з учасниками заходу.



Сенцову вручили премію Ukrainian ID Awards/ фото Вікторії Кутьїної, 24 канал



Олег Сенцов із премією/ фото Вікторії Кутьїної, 24 канал



Олег Сенцов отримав премію Ukrainian ID Awards/ фото Вікторії Кутьїної, 24 канал

Окупанти видавлюють всіх українських громадян, щоб зробити Крим більш лояльним. Раніше проукраїнських громадян у Криму було дуже багато. У 2014 році на протести виходили тисячі людей. Ця політика Росії ускладнює повернення Криму, але це не означає, що ми не будемо боротися,

– відповів Сенцов на зауваження журналістки 24 каналу про те, що Росія заселяє анексований Крим російськими військовими.

Сенцову вручили премію Ukrainian ID Awards: відео

Що відомо про премію Ukrainian ID Awards? Вона є щорічною і відзначає видатних українців за значні досягнення та ефективні практики в ім’я процвітання та гуманізації суспільства і вручається у Каневі на Тарасовій горі під час спеціальної урочистої церемонії Міжнародного економіко-гуманітарного форуму Ukrainian ID.