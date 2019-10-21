Сенцову вручили премию Ukrainian ID Award: как это было – фото и видео

Бывшему украинскому политзаключенному Олегу Сенцов вручили престижную международную премию Ukrainian ID Awards. Ее вручили за "несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы".

Интересно, что Олег Сенцов – первый лауреат престижной премии. О том, что ему присудили эту награду официально объявили еще 7 июня 2018 года, тогда пленник Кремля еще продолжал голодовку за решеткой российской тюрьмы. Вручили Сенцову премию 21 октября.

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Сто человек в России, большинство из них – крымские татары и 227 человек в тюрьмах Донбасса. И это, как минимум, может, их и больше. Путин освободил наиболее медийных, известных, что бы на него перестали давить. Я хочу, чтобы мы продолжили все вместе давить, пока он не отдаст всех. Спасибо,

– сказал Сенцов, получив награду.

После получения награды бывший политзаключенный провел короткую пресс-конференцию с участниками мероприятия.



Сенцову вручили премию Ukrainian ID Awards/ фото Виктории Кутьиной, 24 канал



Олег Сенцов с пермией/ фото Виктории Кутьиной, 24 канал



Олег Сенцов получил премию Ukrainian ID Awards/ фото Виктории Кутьиной, 24 канал

Оккупанты выдавливают всех украинских граждан, чтобы сделать Крым более лояльным. Ранее проукраинских граждан в Крыму было очень много. В 2014 году на протесты выходили тысячи людей. Эта политика России усложняет возвращения Крыма, но это не значит, что мы не будем бороться,

– ответил Сенцов на замечания журналистки 24 канала о том, что Россия заселяет аннексированный Крым российскими военными.

Сенцову вручили премию Ukrainian ID Awards: видео

Что известно о премии Ukrainian ID Awards? Она является ежегодной и отмечает выдающихся украинцев за значительные достижения и эффективные практики во имя процветания и гуманизации общества и вручается в Каневе на Тарасовой горе во время специальной торжественной церемонии Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID.