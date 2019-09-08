Сенцов появился в соцсетях: о чем он там пишет

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов появился в фейсбуке и уже поделился первой заметкой с миром. Кроме того, страница Сенцова появилась также в микроблоге твиттер, однако действительно ли ее владельцем является режиссер – неизвестно.

Дело в том, что в заметке на фейсбук Сенцов написал, что в сети будет представлен только так.

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Краткая информация о моем присутствии в интернете. Это моя официальная и единственная страница. В других соцсетях и мессенджерах я не представлен. Эту страницу я веду лично, комментариев не пишу, в друзья добавляю тех людей, с которыми знаком лично, общаюсь или работаю. Спасибо за внимание и понимание. Всем хорошего дня!

– говорится в сообщении.

А вот в микроблоге он выражает благодарность всем украинцам за поддержку и пишет, что наконец дома. Впрочем, действительно ли твиттер-страницу ведет режиссер – неизвестно. В одном из оставленных там сообщений написано: "Сейчас нахожусь с семьей. Потом немного отдохну и отойду от всего".

"После этого я буду с каждым из вас. Нам еще много работать до полной победы", – говорится в твиттере, который может принадлежать режиссеру.

Спасибо всем за слова поддержки. Я с семьёй. Немного отдохну, отойду от всего этого и буду с каждым из вас. Нам ещё много работать до полной победы. — Олег Сенцов (@OlegSentsov) 7 вересня 2019 р.

В свою очередь двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан, написала, что "слагает свои полномочия" и добавила в запись в фейсбук фото брата.

Шуточное сообщение уже набрало много лайков и комментариев. В них – поздравления и пожелания всего наилучшего освобожденному политзаключенному и его семье.