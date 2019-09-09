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      Сенцов завів сторінку у фейсбук і поскаржився на фейковий твіттер: фотодоказ

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      Олег Сенцов із донькою під час обміну
      Олег Сенцов із донькою під час обміну / сайт президента

      Звільнений із російського полону український режисер Олег Сенцов з’явився у фейсбуці та вже поділився декількома дописами зі світом. Окрім того, сторінка Сенцова з’явилася також у мікроблозі твіттер, проте вона фейкова. Звільнений бранець Кремля вже поскаржився на самозванця.

      У першому своєму дописі на фейсбук Сенцов написав, що у мережі буде представлений лише так.

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      Коротка інформація стосовно моєї присутності в інтернеті. Це моя офіційна і єдина сторінка. В інших соцмережах і месенджерах я не представлений. Цю сторінку я веду особисто, коментарів не пишу, в друзі додаю тих людей з якими знайомий особисто, спілкуюся або працюю. Дякую за увагу і розуміння. Всім гарного дня!
      – мовиться у повідомленні.

      А ось у мікроблозі з його фейкового акаунту хтось висловлював вдячність усім українцям за підтримку та писав, що нарешті вдома. Самозванець у твіттері навіть намагався перетягнути ковдру на свій бік: теж вказав, що сторінка у мікроблозі – єдина й офіційна. 

      Врешті за допомогою фото Сенцов розставив всі крапки над і та підтвердив свою присутність у фейсбук. Тим паче, що ця його сторінка у соцмережі зареєстрована з 2012 року.

      Це моя єдина сторінка в мережі. У твіттері – фейковий акаунт, але мені відмовляється вірити навіть адміністрація фейсбук, пропонуючи більше писати про себе, щоб отримати синю галочку. Але що поробиш – не всі публічні особи ведуть публічне життя. Сподіваюсь, після цього фото всі сумніви зникнуть. Всім добра!
      – написав режисер.

      На цей момент сторінка "Олега Сенцова" у твіттері недоступна.

      Своєю чергою, двоюрідна сестра звільненого політв'язня, Наталя Каплан, написала, що "складає свої повноваження" та додала до допису у фейсбук фото брата. 

      Жартівливий допис вже набрав багато вподобань та коментарів. У них – привітання та побажання всього найкращого звільненому політв'язню і його родині.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Обмін полоненими Новини політики Олег Сенцов Заручники Мережа
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