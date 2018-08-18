Сенцов теряет надежду, – сестра политзаключенного

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который 97-й день голодает в колонии, не верит в то, что его освобождение приближается.

Об этом в комментарии агентству AFP рассказала двоюродная сестра политзаключенного Наталья Каплан, сообщает "Украинская правда".

"Он теряет надежду", – сказала женщина со ссылкой на письмо от брата, полученное неделю назад.

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По словам Каплан, в письме Сенцов пишет, что испытывает "близкий конец".

В письме он написал мне, что мы больше не должны говорить ему, что свобода приближается, он больше не верит,

– цитирует сестру политзаключенного AFP.

Каплан также рассказала, что ждет того, когда западные лидеры будут оказывать давление на Москву и "найдут какой-то рычаг для освобождения Олега и других политических заключенных".

"Такой рычаг действительно существует, я в этом уверена", – отметила сестра Сенцова.

"Мы не можем опускать руки, пока Олег продолжает бой. Это было бы предательством как Олега, так и людей, которые прилагают такие огромные усилия, чтобы реализовать его освобождение", – добавила Каплан.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.