Сенцов втрачає надію, – сестра політв’язня

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов, який 97-ий день голодує в колонії, не вірить у те, що його звільнення наближається.

Про це в коментарі агенції AFP розповіла двоюрідна сестра політв’язня Наталія Каплан, повідомляє "Українська правда".

"Він втрачає надію", – сказала жінка з посиланням на лист від брата, отриманий тиждень тому.

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За словами Каплан, у листі Сенцов пише, що відчуває "близький кінець".

У листі він написав мені, що ми більше не повинні говорити йому, що свобода наближається, він більше не вірить,

– цитує сестру політв’язня AFP.

Каплан також розповіла, що чекає на те, коли західні лідери чинитимуть тиск на Москву і "знайдуть якийсь важіль для звільнення Олега та інших політичних в'язнів".

"Такий важіль справді існує, я в цьому впевнена", – зазначила сестра Сенцова.

"Ми не можемо опускати руки, поки Олег продовжує бій. Це було б зрадою як Олега, так і людей, які докладають таких величезних зусиль, щоб реалізувати його звільнення", – додала Каплан.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.