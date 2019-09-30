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      Сенцов встретится с французским президентом Макроном, – СМИ

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      Сенцов планирует встречу с Макроном
      Сенцов планирует встречу с Макроном / Коллаж 24 канала

      У освобожденного из российского плена политзаключенного Олега Сенцова запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она должна состояться уже 1 октября в Страсбурге.

      Вероятнее всего, встреча состоится в кулуарах осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, сообщает "Укринформ" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

      К слову: Из-за Украины ряд стран присоединились к бойкоту официальных мероприятий в ПАСЕ

      Программа визита французского лидера в Страсбург также предусматривает его обращение к делегатам Парламентской ассамблеи.

      В то же время темы и вопросы, которые будут обсуждать во время встречи Олег Сенцов и Эммануэль Макрон, пока не известны.

      Что 1 октября состоится в ПАСЕ? 1 октября 2019 года в Парламентской Ассамблее Совета Европы состоятся торжества, приуроченные к 70-летию Совета Европы. Они пройдут в Страсбургской опере, а на церемонию приглашены многие политики, дипломаты и мировые лидеры.

      Из-за скандала с возвращением России в ПАСЕ Украина отказалась от участия в торжествах. Впрочем, несмотря на отсутствие официальной украинской делегации, там может присутствовать режиссер Олег Сенцов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Франции Эммануэль Макрон Олег Сенцов ПАСЕ
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