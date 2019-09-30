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      Сенцов зустрінеться з французьким президентом Макроном, – ЗМІ

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      Сенцов планує зустріч з Макроном
      Сенцов планує зустріч з Макроном / колаж 24 каналу

      У звільненого з російського полону політв'язня Олега Сенцова запланована зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вона повинна відбутися вже 1 жовтня у Страсбурзі.

      Найімовірніше, зустріч відбудеться у кулуарах осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

      До слова: Через Україну низка країн приєдналися до бойкоту офіційних заходів в ПАРЄ

      Програма візиту французького лідера до Страсбурга також передбачає його звернення до до делегатів Парламентської асамблеї.

      Водночас теми та питання, які обговорюватимуть під час зустрічі Олег Сенцов та Еммануель Макрон, поки не відомі.

      Що 1 жовтня відбудеться у ПАРЄ?1 жовтня 2019 року у Парламентській асамблеї Ради Європи відбудуться урочистості, приурочені до 70-ої річниці РЄ. Вони пройдуть у страсбурзькій опері, а на церемонію запрошені багато політиків, дипломатів та світових лідерів.

      Через скандал з поверненням Росії до ПАРЄ Україна відмовилася від участі в урочистостях. Втім, попри відсутність офіційної української делегації, там може бути присутнім режисер Олег Сенцов.

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      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Олег Сенцов Еммануель Макрон Новини Франції
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