"Сенцов, живи": в Москве провели пикет в поддержку политзаключенного (фото)

В субботу, 4 августа, в центре Москвы на Чистопрудном бульваре прошел пикет и флешмоб в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Мероприятие прошло без задержаний.

Об этом сообщает "Новая газета".

Принять участие в акции в разное время пришли около 100 человек. Они приносили живые цветы, а кое-кто ставил их в бутылки с надписями "Олежка, живи!". Участники пикета также держали в руках плакаты с надписями "Сенцов, живи!"

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К акции также присоединились российский кинокритик Антон Долин, литературный критик Анна Наринская, режиссер Аскольд Куров.

Параллельно в другой части Чистопрудного бульвара, возле памятника Абаю Кунанбаеву актрисы "Театра.DOC" Мария Чупринская и Елена Носова начали второй одиночный пикет в поддержку Сенцова.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года режиссер голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.