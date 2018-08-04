Сенцова посетил российский священник: политзаключенный отказался от исповеди

В субботу, 4 августа, исправительную колонию в Лабытнанги, где содержится украинский режиссер Олег Сенцов, посетил Иерей местного храма Святого Георгия Победоносца Богдан Василюк. Священнослужитель пообщался с политзаключенным.

Об этом сообщила пресс-служба правления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России на Ямало-Ненецком автономном округе.

24 канал сообщал, что 31 июля к Сенцову не пустили священника. Тот должен был передать политзаключенному письмо от вице-спикера Верховной Рады Украины Ирины Геращенко. Впоследствии в УФСИН заявили, что Сенцов якобы не просил о такой встрече.

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Во время обхода медицинской части учреждения Богдан Василюк зашел в палату, где находился осужденный Сенцов А.Г. Священнослужитель поинтересовался состоянием его здоровья. Олег Сенцов ответил, что чувствует себя нормально и находится под наблюдением медицинских работников. Жалоб на условия содержания у него нет,

– заверили в УФСИН.

Согласно информации ведомства, иерей предложил политзаключенному поговорить без присутствия посторонних или исповедаться.

"Сенцов поблагодарил, но отказался, объяснив, что помощи священнослужителя не нуждается", – добавили в УФСИН.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года режиссер голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.