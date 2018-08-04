Сенцова відвідав російський священик: політв’язень відмовився від сповіді

У суботу, 4 серпня, виправну колонію в Лабитнангі, де утримується український режисер Олег Сенцов, відвідав Ієрей місцевого храму Святого Георгія Побідоносця Богдан Василюк. Священнослужитель поспілкувався з політв’язнем.

Про це повідомила прес-служба управління Федеральної служби виконання покарань (УФСІН) Росії по Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

24 канал повідомляв, що 31 липня до Сенцова не пустили священика. Той мав передати політв’язневі листа від віце-спікера Верховної Ради України Ірини Геращенко. Згодом в УФСІН заявили, що Сенцов нібито не просив про таку зустріч.

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Під час обходу медичної частини установи Богдан Василюк зайшов у палату, де перебував засуджений Сенцов О.Г. Священнослужитель поцікавився станом його здоров'я. Олег Сенцов відповів, що відчувається нормально і перебуває під наглядом медичних працівників. Скарг на умови утримання у нього немає,

– запевнили в УФСІН.

Згідно з інформацією відомства, ієрей запропонував політв’язневі поговорити без присутності сторонніх або посповідатися.

"Сенцов подякував, але відмовився, пояснивши, що допомоги священнослужителя не потребує", – додали в УФСІН.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року у Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року режисер голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.