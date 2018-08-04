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"Сенцов, живи": у Москві провели пікет на підтримку політв’язня (фото)

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У суботу, 4 серпня, в центрі Москви на Чистопрудному бульварі пройшов пікет і флешмоб на підтримку незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Захід відбувся без затримань.

Про це повідомляє "Новая газета".

Взяти участь в акції в різний час прийшли близько 100 осіб. Вони приносили живі квіти, а дехто ставив їх у пляшки з написами "Олеже, живи!". Учасники пікету також тримали у руках плакати з написами "Сенцов, живи!"

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До акції також долучились російський кінокритик Антон Долін, літературний критик Анна Нарінська, режисер Аскольд Куров.

Паралельно в іншій частині Чистопрудного бульвару, біля пам'ятника Абаю Кунанбаєву акторки "Театру.DOC" Марія Чупринська та Олена Носова почали другий одиночний пікет на підтримку Сенцова.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року у Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року режисер голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини Росії Москва Олег Сенцов Українці в полоні РФ Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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